Самарчанка захотела обустроить свой дом, но лишилась 13000 рублей

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45-летняя женщина, на одном из сайтов оформила заказ «умной люстры».

Позже покупателю предложили перейти, для удобства в мессенджер, где прислали ссылку, для предоплаты заказа. В прилагаемой форме женщина ввела данные своей банковской карты и перевела сумму в размере 13000 рублей. Когда прошло время, а товар так и не пришел, женщина связалась с менеджерами магазина, ее уверили, что товар задерживается и он обязательно придет. Через месяц с момента предоплаты товара телефон стал недоступен, "менеджеры" на связь уже не выходили. Местная жительница обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.