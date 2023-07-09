Самарчанка якобы на ребенка незаконно получила более 627 тысяч рублей

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По версии следствия, в 2019 году подозреваемая представила в ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа» Управление по Кировскому району пакет документов на предоставление ей единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячных пособий и выплат на ребенка, указав заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о рождении у нее ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

В результате злоумышленница в период с 2019 года по 2021 год незаконно получила денежные средства на общую сумму более 627 тысяч рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.