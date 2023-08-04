Самарчанка, воспользовавшись данными родной тёти, оформила на неё кредит и забрала деньги

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В дежурную часть отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре обратился представитель кредитной компании и сообщил, что одна из клиенток, обязательства по кредитному договору не исполняет. Заявитель указал, что возможно, при получении кредита, злоумышленница указала не свои паспортные данные. причинив тем самым ущерб компании в размере 14 400 рублей.

Из представленных финансовых документов полицейские установили женщину, на которую был оформлен кредит. Она пояснила, что кредитные займы не оформляла и в личном кабинете микрофинансовой компании не регистрировалась.

Полицейские установили расчетный счет, на который поступили деньги. Владельцем оказалась 36-летняя местная жительница. Оперативники установили её местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции.

Во время опроса женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что через мобильное приложение, установленное в телефоне, получила в микрофинансовой организации кредит. Для того, чтобы по кредиту было принято положительное решение, безработная жительница Самары указала в анкете паспортные данные своей тети, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимой и безработной жительнице областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Обвиняемая обязуется возместить причиненный потерпевшей стороне ущерб.