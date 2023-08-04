Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера
В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера
молодой сызранец помог найти пропавшую девочку
Молодой сызранец помог найти пропавшую девочку
Опубликовано совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине
В Самаре внук похитил у деда последние деньги с пенсии
В Самаре внук отобрал у деда последние деньги с пенсии
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
Самарцам следует воздержаться от посещения лесов
Самарцам следует воздержаться от посещения лесов
В Кировском районе в этом году приводят в порядок 10 дворов
В Кировском районе в этом году приводят в порядок 10 дворов
Штраф за хождение в купальниках в Абхазии вырос в двадцать раз
Штраф за хождение в купальниках в Абхазии вырос в двадцать раз
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.78
0.94
EUR 102.53
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка, воспользовавшись данными родной тёти, оформила на неё кредит и забрала деньги

4 августа 2023 11:14
121
Самарчанка, воспользовавшись данными родной тёти, оформила на неё кредит и забрала деньги

В дежурную часть отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре обратился представитель кредитной компании и сообщил, что одна из клиенток, обязательства по кредитному договору не исполняет. Заявитель указал, что возможно, при получении кредита, злоумышленница указала не свои паспортные данные. причинив тем самым ущерб компании в размере 14 400 рублей.

Из представленных финансовых документов полицейские установили женщину, на которую был оформлен кредит. Она пояснила, что кредитные займы не оформляла и в личном кабинете микрофинансовой компании не регистрировалась.

Полицейские установили расчетный счет, на который поступили деньги. Владельцем оказалась 36-летняя местная жительница. Оперативники установили её местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции.

Во время опроса женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что через мобильное приложение, установленное в телефоне, получила в микрофинансовой организации кредит. Для того, чтобы по кредиту было принято положительное решение, безработная жительница Самары указала в анкете паспортные данные своей тети, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимой и безработной жительнице областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Обвиняемая обязуется возместить причиненный потерпевшей стороне ущерб.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
4 августа 2023  12:33
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
79
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
4 августа 2023  11:23
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
124
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
4 августа 2023  10:44
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
123
В Самаре открыла свою работу стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса
4 августа 2023  10:21
В Самаре открыла свою работу стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса
181
задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
3 августа 2023  20:38
Задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
370
Весь список