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Самарчанка вместо заработка отдала аферисту 1,4 млн

3 сентября 2024 11:12
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Самарчанка вместо заработка отдала аферисту 1,4 млн

В Самаре работнице медицинского учреждения, 1970 г.р., позвонил неизвестный и представился менеджером известной инвестиционной компании, интернет-биржи. Звонивший рассказал женщине о том как его клиенты зарабатывают большие деньги, вложив в проекты небольшие суммы. Он заверил потерпевшую, что согласен стать ее наставником и будет подсказывать куда выгоднее вложить средства.

Сначала женщина не поверила звонившему, высказав мнение о том какой смысл ему заботиться о ее достатке, на что злоумышленник ответил, что также имеет процент от сделок. В результате аферисту удалось убедить жертву и по началу женщина вносила небольшие суммы и получала свой доход. Через некоторое время она внесла порядка 1 400 000 р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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