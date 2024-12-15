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Самарчанка вместо приобретения непыльной работы лишилась денег

15 декабря 2024 12:54
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Самарчанка вместо приобретения непыльной работы лишилась денег

В Самаре в отдел полиции обратилась 46-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме более 74 тысяч рублей.

Потерпевшая на сайте в сети Интернет увидела сообщение о "непыльной" работе. Соискателю предлагали получать деньги за проставление высоких оценок товарам в одном из приложений. С целью получения дополнительного заработка работница одной из клининговых компаний прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А также, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, внести "финансовое обеспечение" на указанный им расчетный счет. Женщина выполнила условия «кадровика», после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и получив сообщение, что на нее неизвестные лица пытаются оформить кредит, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. 

 

Теги: Мошенники

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