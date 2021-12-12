Самарчанка ударила пожилую мать утюгом

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В полицию в Самаре поступило сообщение от жительницы Промышленного района о том, что ее соседке нанесли повреждения.

Потерпевшая и очевидцы произошедшего в ходе опроса рассказали полицейским, что пенсионерку ударила дочь, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина 1980 года рождения по словам ее родственников и жильцов дома ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, не работает. Сотрудники полиции установили, что в ходе очередного конфликта дочь ударила пожилую мать утюгом, после чего ушла из дома. Пострадавшая обратилась за помощью к соседям, пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь.

Оперативники задержали подозреваемую на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса она призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело, оно направлено в районный суд г. Самары для принятия решения.