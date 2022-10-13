Самарчанка шесть дней ходила в банки, брала кредиты и переводила их частями мошенникам

254

В дежурную часть полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя местная жительница, работающая в сфере обучения использования автоматизированных систем учета данных.

Заявитель рассказала полицейским, что ей на протяжении шести дней звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений и убеждали женщину, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны.

Мошенники убедили самарчанку, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина шесть дней ходила в банки, брала кредиты и переводила их частями через банкоматы на указанный счет. Таким образом она «подарила» злоумышленникам 5,5 млн. рублей.

Поздно ночью, проверяя информацию в интернете и увидев на одном из сайтов памятку, составленную полицейскими для предупреждения мошенничеств, заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в ближайший отдел полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.