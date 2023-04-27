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Самарчанка продиктовала мошенникам коды из смс, после чего лишилась сбережений

27 апреля 2023 09:42
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Самарчанка продиктовала мошенникам коды из смс, после чего лишилась сбережений

В вечернее время суток жительнице Самары 1999 года рождения, работающей помощником оценщика, позвонил неизвестный и сообщил, что с её банковского счета производится списание денег.

По указанию звонящего женщина,не прекращая телефонный разговор, перешла по присланной им ссылке и продиктовала поступившие ей на телефон коды доступа.  После этого собеседник прекратил разговор, а со счета местной жительницы списались денежные средства в размере 77000 рублей.  Женщина поняла,  что стала жертвой мошенников.  За помощью она обратилась в полицию.  Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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