Самарчанка продиктовала мошенникам коды из смс, после чего лишилась сбережений

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В вечернее время суток жительнице Самары 1999 года рождения, работающей помощником оценщика, позвонил неизвестный и сообщил, что с её банковского счета производится списание денег.

По указанию звонящего женщина,не прекращая телефонный разговор, перешла по присланной им ссылке и продиктовала поступившие ей на телефон коды доступа. После этого собеседник прекратил разговор, а со счета местной жительницы списались денежные средства в размере 77000 рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. За помощью она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.