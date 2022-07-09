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Самарчанка похитила деньги с телефона коллеги

9 июля 2022 11:11
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Самарчанка похитила деньги с телефона коллеги

В полицию с заявлением о пропаже денежных средств с банковского счета обратилась 61-летняя жительница областного центра.

Сотрудники органов внутренних дел ознакомились с выпиской банковского счёта потерпевшей и выяснили, что деньги в течение нескольких дней частями, по 1600, 9000 и 3000 рублей, переводились на разные счета. Сотрудники полиции установили владельцев карт и пообщались с ними. Они подтвердили, что получали переводы с чужого счета. При сопоставлении фактов полицейские установили, что потерпевшую и владельцев банковских карт, на которые переводились деньги, объединяет знакомство с одной и той же женщиной. Владелица похищенного имущества рассказала: незадолго до пропажи сбережений она одалживала свой телефон коллеге по работе, с которой связывало общение и вне рабочего времени.

Сотрудники полиции установили, что в период времени перевода денег на чужие счета, знакомая потерпевшей находилась у неё в гостях и одалживала мобильное устройство для поиска новой работы на сайте объявлений. Владельцы банковских карт, на которые поступали деньги,  также сообщили: их общая знакомая каждый раз поясняла, что переводы поступают от неё, и они могут не волноваться.

Полицейские установили местонахождение подозреваемой. Ранее не судимая женщина 1986 года рождения пояснила, что  умысел на хищение чужих денежных средств возник после того, как она взяла мобильное устройство коллеги для перевода денег родным с условием возврата наличными. Однако в чужом Интернет-банкинге её внимание привлёк счёт на сумму более 70 000 рублей. Для реализации задуманного она снова попросила у новой знакомой сотовый телефон для якобы поиска работы, затем, удостоверившись в отсутствии контроля за её действиями, с помощью смс-сообщений перевела деньги общей суммой 13 600 рублей на банковские счета своих знакомых.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

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