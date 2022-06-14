Самарчанка перевела мошеннику больше 400 тысяч рублей

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Проживающая в Самаре сотрудница организации, осуществляющей свою деятельность в сфере красоты, лишилась накоплений после того, как пообщалась по телефону с незнакомцем и выполнила действия под его диктовку. 58-летней женщине позвонил мужчина, представившийся работником банка, и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы «спасти» деньги необходимо перевести накопления на безопасный счет. Жительница Самары поверила незнакомцу и на указанный им счет перевела через приложение больше 400 тысяч рублей. После перевода денег незнакомец прекратил разговор и больше на звонки не отвечал. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.