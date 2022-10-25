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Самарчанка перевела мошенникам 19 млн рублей

25 октября 2022 09:33
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Самарчанка перевела мошенникам 19 млн рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.

В Самаре, женщине 1968г.р., работающей заместителем одного из руководителей органа исполнительной власти Оренбургской области, через сеть Интернет поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудником биржи, пообещал женщине постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты. Подавшись на «выгодное» предложение получать большие дивиденды потерпевшая, перевела аферистам порядка 19 000 000р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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