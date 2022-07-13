Самарчанка осуждена за обещание посредничества в передаче взятки

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Куйбышевским районным судом г. Самары рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы г. Самары, обвиняемой в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание посредничества во взяточничестве).

Судебным следствием установлено, что самарчанка в феврале 2022 года, ссылаясь на наличие у нее знакомств в ГИБДД, анонсировала в личных сообщениях пользователям одной из социальных сетей, нуждающимся в инструкторе по вождению, возможность оказания содействия в получении водительских удостоверений категории «В» без прохождения обучения и сдачи экзаменов в установленном законом порядке.Государственное обвинение в суде доказало 4 эпизода общения подсудимой посредничества во взяточничестве.

Суд с учетом мнения прокурора признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, учитывая характер совершенных деяний, личность осужденной, а также наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка, суд пришел к выводу о возможности назначения ей наказания с применением ст.73 УК РФ, то есть условно на 3 года, сообщает облпрокуратура.