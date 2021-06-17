Самарчанка одну ипотеку оформила на знакомую, вторую пыталась оформить на умершего человека

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В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве при оформлении фиктивного ипотечного кредита на приобретение недвижимого имущества.

Установлено, что фигурантка попросила свою знакомую получить ипотечный кредит, пообещав ей за содействие денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей, а также уверив в том, что взятую сумму и проценты она выплатит сама. Та согласилась и передала аферистке свой паспорт и полный пакет документов для оформления займа. В результате обвиняемая незаконно получила денежные средства в размере более 4,7 миллиона рублей.

В дальнейшем злоумышленница попыталась оформить ещё одну ипотеку на сумму 7 миллионов рублей на жителя Самарской области, умершего в 2008 году. Однако на этот раз её преступные действия не были доведены до конца, так как при рассмотрении заявки представители кредитной комиссии заметили подвох и сообщили об этом в полицию, сообщает облМВД.