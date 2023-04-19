Самарчанка обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 1700 рублей

120

В полицию в Самаре обратилась местная жительница 1978 года рождения, которая обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 1700 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких магазинах. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, при просмотре которых оперуполномоченные уголовного розыска узнали в предполагаемом злоумышленник своего подученного.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, сотрудники уголовного задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления местный житель вину в содеянном признал и пояснил, что нашел карту на улице возле банка и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег мужчина продолжил покупки в других торговых точках, пока банковская карта не оказалась заблокированной, после этого он выбросил ее в мусорный контейнер.

Уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд. Причиненный потерпевшей ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем