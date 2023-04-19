Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году театр «СамАрт» будет играть спектакли сразу на трех сценах.
Продолжается строительство 3-й очереди здания Самарского ТЮЗа
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре мать систематически наносила своей 11-летней дочери побои
В Самаре отменили «Метафест»
В Самаре отменили «Метафест»
В Самаре в 6 школах отремонтируют пищеблоки за 45,8 млн рублей
В Самаре в 6 школах отремонтируют пищеблоки за 45,8 млн рублей
Тольяттинский художественный музей ждет масштабное обновление
Тольяттинский художественный музей ждет масштабное обновление
В Самаре горело кафе на ул. Антонова-Овсеенко
В Самаре горело кафе на ул. Антонова-Овсеенко
Ученые Самарского политеха предложили новую технологию очистки сточных вод
Ученые Самарского политеха предложили новую технологию очистки сточных вод
В Самаре хотят установить первый в мире памятник газовой плите
В Самаре хотят установить первый в мире памятник газовой плите
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.6
-0.03
EUR 89.57
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 1700 рублей

19 апреля 2023 10:50
120
Самарчанка обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 1700 рублей

В полицию в Самаре обратилась местная жительница 1978  года рождения, которая  обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 1700 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей  и установили, что ее  картой расплачивались в нескольких магазинах. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, при просмотре которых оперуполномоченные уголовного розыска узнали в предполагаемом злоумышленник своего подученного.

Располагая информацией о  местах  возможного нахождения подозреваемого, сотрудники уголовного задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления местный житель вину в содеянном признал и пояснил, что нашел карту на улице возле банка и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег мужчина продолжил покупки в других торговых точках, пока банковская карта не оказалась заблокированной, после этого он выбросил ее в мусорный контейнер.

Уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд. Причиненный потерпевшей ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проект
19 апреля 2023  12:51
Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным
85
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
19 апреля 2023  11:35
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
138
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
472
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
18 апреля 2023  13:32
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
369
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
17 апреля 2023  15:18
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
546
Весь список