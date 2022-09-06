Самарчанка несколько раз воровала из магазинов и отправится в колонию

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В полицию за помощью обратился представитель крупной торговой сети. По словам 47-летнего мужчины, женщина под видом покупательницы зашла в помещение и прошла к открытым стеллажам с продуктами. Рассматривая товар, она взяла с полки 2 банки кофе и сложила их в пакет. То же самое она совершила в торговом зале с мясной продукцией. Там она сложила в ручную кладь 5 банок тушенки. Не оплатив товар, женщина попыталась покинуть территорию магазина, но на выходе была задержана сотрудниками службы безопасности. Они и сообщили о произошедшем в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли похищенный товар, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили сотрудников торговой точки и очевидцев. Женщина признала вину в содеянном и пояснила, что хотела оставить продукты себе.

Полицейские выяснили, что местная жительница не в первый раз обвиняется в совершении имущественного преступления. В 2017 году мировой судья судебного участка №8 Кировского судебного района признал ее виновной в совершении мелкого хищения и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Тогда женщина похитила из торговой точки 9 шампуней и 7 упаковок сливочного масла.

При дальнейшей проверке сотрудники полиции установили, что 33-летняя нигде не работающая жительница Самары причастна к совершению аналогичного преступления в Ленинском районе. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.