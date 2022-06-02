Самарчанка нашла чужую карту и покупала еду и алкоголь

170

В полицию в Самаре обратилась жительница города 1985 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что ей на телефон стали поступать уведомления о списании денежных средств за покупки, которые она не совершала, после чего жительница Самары обнаружила отсутствие своей банковской карты.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что на протяжении вечера данной дебетовой картой расплачивались в одном из магазинов Промышленного района областного центра. Полицейские опросили персонал торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и поблизости от них. При опросе кассира супермаркета выяснилось, что предполагаемая злоумышленница при оплате продуктов и алкоголя чужой банковской картой, предъявляла сетевую карту, «привязанную» к телефону женщины 1969 года рождения, проживающей в одном из соседних с магазином домов. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы, место ее жительства и задержали ранее не судимую уроженку Уральской области.

В ходе опроса задержанная рассказала, что банковскую карту нашла на улице. Зная о возможности оплаты без пин-кода, решила попробовать расплатиться в магазине. После первого удачного списания чужих денежных средств, женщина продолжила оплачивать свои покупки: еду и алкоголь. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила свыше 3,7 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении самарчанки передано в Промышленный районный суд г. Самары для принятия решения по существу.

Потерпевшая не осталась равнодушной к работе сотрудников ОВД и написала обращение со словами благодарности на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области. В настоящий момент руководством решается вопрос о поощрении сотрудников органов внутренних дел.