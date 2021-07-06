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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка напала на 80-летнюю пенсионерку и отобрала кошелек

6 июля 2021 11:58
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Самарчанка напала на 80-летнюю пенсионерку и отобрала кошелек

В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении женщины 1941 года рождения. В совершении грабежа обвиняется ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и незаконный оборот наркотиков 41-летняя безработная жительница областного центра.
Сотрудниками полиции установлено, что зимой текущего года после словесной перепалки возле подъезда многоквартирного дома обвиняемая толкнула пенсионерку и похитила кошелек, выпавший из ее сумки. В момент нападения мимо проходила местная жительница – ей злоумышленница пояснила, что помогает поскользнувшейся пенсионерке подняться, и, подождав, когда женщина зайдет в подъезд, забрала кошелек и скрылась в ближайших дворах. Соседи пенсионерки сообщили о произошедшем в полицию.

По указанному адресу незамедлительно прибыли ближайшие экипажи наружных служб полиции и следственно-оперативная группа.
Полицейские изъяли запись с камеры домофона, расположенного на входной двери подъезда, установили и опросили возможных очевидцев преступления. Оперуполномоченные уголовного розыска, изучив полученную информацию, опознали в нападавшей освободившуюся в 2018 году из мест лишения свободы жительницу Самары.
Подозреваемая признала вину в совершенном деянии и пояснила, что в одной из торговых точек заметила пенсионерку, которая расплачивалась наличными денежными средствами. Она проследила за женщиной до дома на ул. Стара-Загора, где затеяла ссору и похитила кошелёк, внутри которого находились деньги и ювелирное украшение. Кошелек обвиняемая выбросила по дороге, деньги потратила на собственные нужды, а украшение продала случайному прохожему.

41-летней местной жительнице предъявлено обвинение, сообщает облМВД.

Теги: грабеж пенсионерка

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