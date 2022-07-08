Самарчанка лишилась денег, желая помочь подруге в соцсети

179

В полицию о мошенничестве заявила 32-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что в одной из популярных социальных сетей заявительнице со страницы подруги пришла просьба одолжить денег. Девушка, знавшая о возможных схемах мошенничеств, все равно поверила сообщению и перевела на указанный счет 4220 рублей. Спустя некоторое время заявительница узнала, что страницу подруги в социальной сети взломали. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам при получении подобных сообщений даже от самых близких друзей или родственников перезванивать им, чтобы уточнить, действительно ли они нуждаются в вашей помощи, либо задавать собеседникам такие вопросы, ответы на которые знаете только вы и настоящие друзья и родные.

Чтобы обезопасить себя от взлома аккаунта, рекомендуем придерживаться следующих правил:

- создавайте сложные пароли, используя цифры, символы, а так же прописные и заглавные буквы;

- настраивая вход в аккаунт с нового оборудования, подтверждать его паролем, присланным в СМС;

- никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомые люди;

- при входе на свою страницу, где необходимо ввести данные, всегда смотрите на адрес сайта в поисковой строке браузера - он может отличаться от оригинального знаком или одной буквой и оказаться фальшивым.