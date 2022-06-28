Самарчанка купила обувь на мошенническом сайте-двойнике и потеряла деньги

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Женщина 1975 года рождения приобрела в режиме «онлайн» обувь, договорившись с продавцом о том, что товар доставят в Самару. Местная жительница не обратила внимание, что сайт лишь отдаленно похож на официальный ресурс.

В итоге самарчанка ввела реквизиты своей банковской карты. Деньги были списаны, но обувь до сих пор ей не прислали. Таким образом, женщина лишилась 6850 рублей. Поняв это, она обратилась в полицию.

Правоохранители напоминают: при совершении покупок в Интернете необходимо быть внимательными, обращать внимание на адресную строку сайта: она будет отличаться от той, что имеет официальный ресурс.