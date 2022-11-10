Самарчанка хотела смошенничать, но ее обманули

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В Самаре завершено расследование уголовное дело в отношении 56-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Как установлено в ходе следствия, в октябре 2021 года женщина откликнулась на предложение малознакомого лица об открытии на ее имя организации. При этом «работодатель» обещал ей выплатить 5 тысяч рублей. Заведомо зная о том, что не станет осуществлять деятельность в будущей организации, обвиняемая предоставила свой паспорт в налоговый орган и стала учредителем и генеральным директором юридического лица. При этом она не преследовала цели управления организацией и понимала, что является подставным лицом. Со слов обвиняемой, денежное вознаграждение она так и не получила.

Данный факт пресечен полицейскими в результате совместной работы следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. По данным полиции, обвиняемая привлекалась ранее к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и совершение кражи.