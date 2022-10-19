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Самарчанка хотела приобрести гироскутер, но вместо этого лишилась более 60 тысяч рублей

19 октября 2022 11:59
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Самарчанка хотела приобрести гироскутер, но вместо этого лишилась более 60 тысяч рублей

29-летняя сотрудница одного из ООО увидела объявление на Интернет-площадке бесплатных объявлений о продаже гироскутера. Связавшись с продавцом и договорившись о цене, женщина с помощью присланной автором объявления ссылки ввела на неизвестном ресурсе данные своей карты. В итоге у нее списали 63 700 рублей.  После этого продавец перестал выходить на связь, гироскутер и денежные средства женщина также не получила. С заявлением самарчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Теги: Мошенники

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