Самарчанка хотела приобрести гироскутер, но вместо этого лишилась более 60 тысяч рублей

108

29-летняя сотрудница одного из ООО увидела объявление на Интернет-площадке бесплатных объявлений о продаже гироскутера. Связавшись с продавцом и договорившись о цене, женщина с помощью присланной автором объявления ссылки ввела на неизвестном ресурсе данные своей карты. В итоге у нее списали 63 700 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, гироскутер и денежные средства женщина также не получила. С заявлением самарчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.