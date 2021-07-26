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Самарчанка хотела купить сумочку и лишилась 13 тысяч рублей

26 июля 2021 09:23
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Самарчанка хотела купить сумочку и лишилась 13 тысяч рублей

Злоумышленники под видом реализации товаров и услуг в сети Интернет похищают у граждан денежные средства. Так, 33-летняя жительница Самарского региона, работающая специалистом на одном из ООО, нашла в сети Интернет объявление по продаже женской сумки. 
Мошенник пообещал доставить указанный товар после оплаты. Женщина поверила незнакомцу и перевела на указанный им счет денежные средства в размере около 13 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь и тогда пострадавшая обратился за помощью в полицию. 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в Интернете!

Теги: интернет-мошенники криминал мошенники

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