Самарчанка установила приложение и лишилась 260 тыс.рублей

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Местной жительнице 1972 года рождения, работающей администратором сети медицинских лаборторий, позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора он попросил женщину помочь в установлении «мошенников», которые снимают деньги с чужих банковских карт и предложил ей установить приложение на телефон, с помощью которого будет пойман «злоумышленник с поличным». Женщина не знала, что установленная программа позволила мошенникам дистанционно управлять ее телефоном, в том числе просматривать все ее данные и заходить в другие приложения. Не останавливаясь на достигнутом, звонившие попросили женщину обналичить все свои сбережения и перевести их на продиктованный счет. Даже после этого женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонившего. В результате в лишилась денежных средств в сумме более 260 000 рублей.

После того, как собеседник прекратил разговор, жительница Самары поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.