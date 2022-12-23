Самарчанка установила приложение и лишилась 260 тыс.рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Два водителя пострадали в ДТП в Самаре
Два водителя пострадали в ДТП в Самаре
Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫
Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс
Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории
Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории
В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли
В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены
13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.13
1.6
EUR 76.64
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка установила приложение и лишилась 260 тыс.рублей

23 декабря 2022 09:59
138
Самарчанка установила приложение и лишилась 260 тыс.рублей

Местной жительнице 1972 года рождения, работающей администратором сети медицинских лаборторий, позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора он попросил женщину помочь в установлении «мошенников», которые снимают деньги с чужих банковских карт и предложил ей установить приложение на телефон, с помощью которого будет пойман «злоумышленник с поличным». Женщина не знала, что установленная программа позволила мошенникам дистанционно управлять ее телефоном, в том числе просматривать все ее данные и заходить в другие приложения. Не останавливаясь на достигнутом, звонившие попросили женщину обналичить все свои сбережения и перевести их на продиктованный счет. Даже после этого женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонившего. В результате в лишилась денежных средств в сумме более 260 000 рублей.

После того, как собеседник прекратил разговор, жительница Самары поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре юрист трижды перевела мошенникам деньги на общую сумму около 2 млн рублей
21 декабря 2022, 10:11
В Самаре юрист трижды перевела мошенникам деньги на общую сумму около 2 млн рублей
После этого она поняла, что стала жертвой настоящих мошенников. Криминал
368
Пенсионерка в Самаре, пройдя опрос, лишилась денег
19 декабря 2022, 11:22
Пенсионерка в Самаре, пройдя опрос, лишилась денег
Она заполнила анкету, указав свои личные данные, в том числе реквизиты банковского счета. Криминал
546
Тольяттинец осужден за обман пенсионера
19 декабря 2022, 10:48
Тольяттинец осужден за обман пенсионера
Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей. Криминал
520
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
298
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
300
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
371
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
466
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
416
Весь список