Самарчанка присвоила сумку, забытую у магазина

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В полицию поступило сообщение от жительницы Железнодорожного района областного центра 1992 года рождения. Женщина сообщила о пропаже сумки, в которой находились сотовый телефон и кошелек с банковскими картами. Заявительница оценила ущерб на общую сумму более 55 000 рублей.

В ходе опроса потерпевшая сообщила, что накануне вечером она вместе со знакомыми заходила в магазин, расположенный на ул. Владимирской. На выходе она разговорилась с друзьями и машинально положила сумку на асфальт возле входа в торговую точку, после чего ушла. Пропажу имущества женщина обнаружила, когда пришла домой.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту и выяснили, что денежные средства заявительницы перевели на счета одной из жительниц Самары. Также установили, что банковской картой расплатились в торговой точке, расположенной на пр. Кирова. Подозреваемую задержали на территории областного центра. В ходе опроса задержанная в содеянном призналась и пояснила, что нашла чужую сумку возле торговой точки, в которой находились банковская карта и сотовый телефон. После чего, воспользовавшись банковским приложением, установленном в телефоне, перевела денежные средства на свои счета и оплатила покупки алкогольных напитков и продукты питания. Сумку выбросила в мусорный контейнер. Сотовый телефон перепродала прохожему за 3000 рублей.

Ранее судимой за совершение угона жительнице Самары 1991 года рождения предъявили обвинение. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Часть причиненного ущерба – 30 000 рублей, злоумышленница возместила потерпевшей.