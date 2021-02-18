Самара не попала в десятку рейтинга городов РФ по активности телефонных мошенников

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По данным федерального социологического опроса, проведенного в феврале 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, телефонные мошенники чаще всего звонят жителям Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов: скажите, вам, вашим родственникам или знакомым приходилось сталкиваться с телефонными мошенниками? Кем представлялись телефонные мошенники? Вам или вашим знакомым был причинен материальный ущерб в результате общения с телефонными мошенниками? При входящем звонке с неизвестного номера вы всегда поднимаете трубку? Как вы отреагируете на звонок «сотрудника службы безопасности банка»?

Рейтинг российских городов по звонкам жителям телефонных мошенников: Москва (1), Казань (2), Санкт-Петербург (3), Краснодар (4), Нижний Новгород (5), Екатеринбург (6), Воронеж (7), Саранск (8), Новосибирск (9), Ростов-на-Дону (10), Самара (11), Красноярск (12), Симферополь (13), Брянск (14), Челябинск (15), Волгоград (16), Чита (17), Саратов (18), Омск (19), Пермь (20), Иваново (21) и Уфа (22).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что 33% жителей России или их знакомые сталкивались с телефонными мошенниками. Из них 87% телефонные мошенники представлялись сотрудниками кредитных организаций. По результатам опроса лишь 1% среди респондентов, участвовавших в опросе и столкнувшихся с телефонными мошенниками, был причинен материальный ущерб.

Эксперт отметил, что по результатам исследования 71% опрошенных респондентов указали, что отвечают на все входящие звонки, в том числе и с незнакомых номеров. Из них 59% ответили, что продолжат разговор с человеком, представившимся сотрудником службы безопасности банка, 38% сразу завершат разговор, а 3% попробуют «потроллить» звонившего.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 22 городах РФ. Общая выборка составила 2640 респондентов.