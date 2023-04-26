С российских чиновников, уличенных в коррупции, взысканы рекордные 90 млрд рублей

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С российских чиновников, уличенных в коррупции, взысканы рекордные 90 миллиардов рублей в 2022 году, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в среду в Совете Федерации.

По словам Краснова, особое внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов госчиновников отраженным в их декларации доходам.

"В суды направлено почти 4,5 тысячи таких заявлений на сумму свыше 300 миллиардов рублей. В казну фактически обращено имущество стоимостью 90 миллиардов рублей", – сказал генпрокурор, подчеркнув, что таких значительных результатов не фиксировалось за все время статистического наблюдения.

По словам генпрокурора, надзор за соблюдением чиновниками установленных законом запретов и ограничений остается одним из ключевых направлений. За грубые нарушения антикоррупционных требований были уволены в связи с утратой доверия более 500 должностных лиц.

Кроме того, вдвое увеличилась раскрываемость фактов взяточничества, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах, пишет Смотрим.

"Перестали быть экстраординарными сообщения о задержаниях за взятки высокопоставленных должностных лиц федерального уровня, руководителей органов власти на местах. Они теперь воспринимаются в обществе как закономерный итог проводимой всеми правоохранительными органами работы по очищению власти от случайных людей и откровенных вредителей", – сказал Краснов.