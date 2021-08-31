С дачи в Сызрани украли металлические изделия общим весом 760 кг

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Следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района СУ МУ МВД России «Сызранское» завершено предварительное расследование уголовного дела о краже имущества с дачного участка.

Из материалов уголовного дела следует, что в июне текущего года с территории дачного участка в одном из СНТ Сызранского района похищены металлические изделия – емкость и семь столбов, общим весом 760 кг.

Полицейские при отработке мест возможного сбыта похищенного обнаружили, что вещи, по описанию схожие с похищенными, по собственным документам сдавал в металлолом ранее не судимый житель Сызранского района 2002 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый, заручившись поддержкой знакомого, перенес за территорию дачного участка имущество, а после вызвал транспортное средство для перевозки похищенного. При этом ни знакомый, ни водитель грузового авто не знали о противоправных планах злоумышленника. Им он рассказал, что участок принадлежит его родным.

Благодаря профессиональным действиям следователя и оперуполномоченных районного ОВД, заявителю полностью возмещен причиненный ущерб.

Следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района СУ МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в