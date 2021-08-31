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С дачи в Сызрани украли металлические изделия общим весом 760 кг

31 августа 2021 09:41
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С дачи в Сызрани украли металлические изделия общим весом 760 кг

Следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района СУ МУ МВД России «Сызранское» завершено предварительное расследование уголовного дела о краже имущества с дачного участка.

Из материалов уголовного дела следует, что в июне текущего года  с территории дачного участка в одном из СНТ Сызранского района похищены  металлические изделия – емкость  и семь столбов, общим весом 760 кг.  

Полицейские при отработке мест возможного сбыта похищенного обнаружили, что  вещи, по описанию схожие с похищенными,  по собственным документам сдавал в металлолом ранее не судимый житель Сызранского района 2002 года рождения.

По версии  следствия,    подозреваемый,  заручившись поддержкой знакомого, перенес за территорию дачного участка  имущество, а  после вызвал  транспортное средство для перевозки похищенного.  При этом ни знакомый, ни водитель  грузового авто  не знали о противоправных планах злоумышленника. Им он рассказал, что участок принадлежит его родным.

         Благодаря профессиональным действиям следователя и оперуполномоченных районного ОВД, заявителю полностью возмещен причиненный ущерб.

Следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района СУ МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело  с утвержденным обвинительным заключением в 

Теги: кража

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