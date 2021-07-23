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Руководитель отделения связи в Самарской области присвоила и растратила бюджетные деньги

23 июля 2021 10:53
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Руководитель отделения связи в Самарской области присвоила и растратила бюджетные деньги

В МО МВД России «Клявлинский» поступила оперативная информация о возможной причастности руководителя отделения связи к присвоению денежных средств, полученных от продажи товаров народного потребления.
При проверке полученных сведений сотрудниками полиции осуществлен выезд в отделение связи, в ходе которого опрошены работники почты, изъята служебная документация.
Установлено, что подозреваемая 1979 года рождения, исполняя обязанности начальника отделения связи, дважды вносила заведомо ложные сведения в отчетные документы о поступающей от продажи товаров прибыли, после чего присваивала деньги себе.
Ущерб, причиненный организации противоправными действиями должностного лица, составил более 60 тысяч рублей.
В отношении почтальона возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Теги: криминал почта растрата

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