Руководитель отделения связи в Самарской области присвоила и растратила бюджетные деньги

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В МО МВД России «Клявлинский» поступила оперативная информация о возможной причастности руководителя отделения связи к присвоению денежных средств, полученных от продажи товаров народного потребления.

При проверке полученных сведений сотрудниками полиции осуществлен выезд в отделение связи, в ходе которого опрошены работники почты, изъята служебная документация.

Установлено, что подозреваемая 1979 года рождения, исполняя обязанности начальника отделения связи, дважды вносила заведомо ложные сведения в отчетные документы о поступающей от продажи товаров прибыли, после чего присваивала деньги себе.

Ущерб, причиненный организации противоправными действиями должностного лица, составил более 60 тысяч рублей.

В отношении почтальона возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.