Розыск: в Самарской области мужчина оплатил топливо чужой топливной картой

121

С 23 мая 2021 по 27 мая 2021 неизвестный мужчина на автомобильной заправочной станции, расположенной на Обводном шоссе, 7а, села Тимофеевка, оплатил топливной картой, принадлежащей организации с ограниченной ответственности дизельное топливо. Материальный ущерб составил более 34 тысяч рублей.

Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, волосы короткие темные, шрам над правой бровью.

Был одет: тёмная футболка, синяя ветровка, тёмные шорты.

Может передвигаться на автомобиле МАЗ белого цвета, с решеткой радиатора черного цвета, значок МАЗ отсутствует.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении мужчины, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-66-56, 28-17-24, 22-59-66 или 112. Конфиденциальность гарантирована.