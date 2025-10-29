Россиян предупредили о топ-3 схемах мошенничества в III квартале 2025 года

172

В III квартале 2025 года стало больше мошеннических схем, в которых используются методы социальной инженерии и доверие пользователей к авторитетным источникам. Об этом «Известиям» 29 октября рассказали в компании BI.ZONE AntiFraud.

Злоумышленники всё чаще действуют от имени руководства компаний, финансовых и инвестиционных организаций, принуждая жертв переводить деньги или передавать конфиденциальную информацию.

«Например, аферисты массово пишут в мессенджеры, рассылают СМС или звонят по телефону. Они утверждают, что банковский счет пользователя или аккаунт на портале «Госуслуг» взломан. Под предлогом защиты средств жертву убеждают перевести деньги на контролируемые мошенниками счета», — указали аналитики.

Другой вариант — злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные для доступа к личному кабинету в банке или оформления кредитов. В III квартале 2025 года зафиксирован рост подобных атак — на 50% больше инцидентов по сравнению со II кварталом.

Также мошенники под видом банковской техподдержки или сервисов для заработка убеждают пользователя установить поддельные программы. После этого вредоносное ПО на устройстве жертвы похищает личные данные и дает преступникам доступ к СМС. Особенно часто в сценариях, которые встречаются в популярных мессенджерах, используются фишинговые банковские сайты. Рост количества подобных схем в III квартале составил 35% относительно предыдущего квартала.

Распространена и схема, когда аферисты от лица руководителей компании убеждают сотрудников перевести деньги или передать конфиденциальные данные. Часто используется технология дипфейк — подмена голоса или изображения с помощью нейросетей. В III квартале мошенники использовали такие сценарии на 30% чаще, чем во II квартале.

«Мы видим, как злоумышленники всё активнее используют новые технологии и психологическое давление для обмана жертв. Чтобы снизить риски, важно повышать уровень киберграмотности, соблюдать цифровую гигиену и не сообщать личные данные непроверенным источникам», — добавил руководитель сервиса Алексей Лужнов.