Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Россиян предупредили о топ-3 схемах мошенничества в III квартале 2025 года

29 октября 2025 11:29
172
Россиян предупредили о топ-3 схемах мошенничества в III квартале 2025 года

В III квартале 2025 года стало больше мошеннических схем, в которых используются методы социальной инженерии и доверие пользователей к авторитетным источникам. Об этом «Известиям» 29 октября рассказали в компании BI.ZONE AntiFraud.

Злоумышленники всё чаще действуют от имени руководства компаний, финансовых и инвестиционных организаций, принуждая жертв переводить деньги или передавать конфиденциальную информацию.

«Например, аферисты массово пишут в мессенджеры, рассылают СМС или звонят по телефону. Они утверждают, что банковский счет пользователя или аккаунт на портале «Госуслуг» взломан. Под предлогом защиты средств жертву убеждают перевести деньги на контролируемые мошенниками счета», — указали аналитики.

Другой вариант — злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные для доступа к личному кабинету в банке или оформления кредитов. В III квартале 2025 года зафиксирован рост подобных атак — на 50% больше инцидентов по сравнению со II кварталом.

Также мошенники под видом банковской техподдержки или сервисов для заработка убеждают пользователя установить поддельные программы. После этого вредоносное ПО на устройстве жертвы похищает личные данные и дает преступникам доступ к СМС. Особенно часто в сценариях, которые встречаются в популярных мессенджерах, используются фишинговые банковские сайты. Рост количества подобных схем в III квартале составил 35% относительно предыдущего квартала.

Распространена и схема, когда аферисты от лица руководителей компании убеждают сотрудников перевести деньги или передать конфиденциальные данные. Часто используется технология дипфейк — подмена голоса или изображения с помощью нейросетей. В III квартале мошенники использовали такие сценарии на 30% чаще, чем во II квартале.

«Мы видим, как злоумышленники всё активнее используют новые технологии и психологическое давление для обмана жертв. Чтобы снизить риски, важно повышать уровень киберграмотности, соблюдать цифровую гигиену и не сообщать личные данные непроверенным источникам», — добавил руководитель сервиса Алексей Лужнов.

Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
29 октября 2025, 10:10
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Незнакомец перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Криминал
184
Тольяттинка через банкомат отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
28 октября 2025, 12:31
Тольяттинка через банкомат отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Криминал
286
мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
27 октября 2025, 10:37
Мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
Злоумышленники притворяются собственниками жилья и просят жертву оплатить аренду якобы по новым реквизитам. Криминал
393
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
160
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
206
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
376
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1122
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
375
