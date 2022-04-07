Россиян предупредили о потенциальном росте коррупции

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Полпред правительства в судах Михаил Барщевский предупредил о риске «колоссальной» коррупции. И усиление госконтроля, по его мнению, не является панацеей. Эксперты прогнозируют «жесткий прессинг» коррупционных схем на фоне санкций.



На фоне введения Западом жестких санкций Россию может ждать резкое повышение уровня коррупции. Об этом заявил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский 6 апреля на круглом столе в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества (РБК следил за трансляцией).



«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — сказал он.



По мнению Барщевского, усиление контроля и ужесточение наказания не являются панацеей от таких правонарушений.



«Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — констатировал Барщевский.



Он отметил, что действенным методом по борьбе с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.

Не все участники круглого стола с ним согласились. В условиях санкционного давления и возможного отказа Запада от импорта российских энергоресурсов наступает время жесткого прессинга в отношении любых коррупционных схем и прямого воровства бюджетных средств, уверен профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Леонид Поляков. «До расстрела не дойдет, но новые формы наказания за такие вещи, очевидно, будут», — спрогнозировал он.

