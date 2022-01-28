Россиян предупредили о новой схеме мошенников

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В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, где вместо покупки билетов на концерты и спектакли клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Сначала злоумышленники рассылают липовые объявления о продаже билетов через социальные сети, мессенджеры и электронную почту.

При переходе по ссылке покупателю предлагают заполнить платежную форму с указанием персональных и контактных данных, а также реквизитов банковской карты, пояснили в банке.

Однако вместо приобретения билета происходит оформление подписки на сайте с аккаунтами мошенников, которые впоследствии снимают деньги с карты с интервалом в несколько секунд.

Отмечается, что новизна метода заключается в способности преступников регулировать частоту списания денежных средств.

"С карты покупателя происходят списания в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса", – рассказали в ВТБ.

Банк напоминает клиентам о том, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. При этом ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ, сообщает РИА Новости. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту или позвонить в банк, отметили эксперты.