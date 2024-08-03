Российскому боксеру выбили глаз, когда он попытался заступиться за мальчика.

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Шокирующая новость пришла в выходные: чемпион России и Европы Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за подростка, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. О том, что известно на данный момент - в материале РИА Новости Спорт.

Личный тренер Двали Иван Щёлок рассказал РИА Новости, что 23-летний боксер приехал на побережье Черного моря, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов. Рано утром в воскресенье, 28 июля, примерно в 6:35 Двали вместе с другим членом команды пошли искупаться на море и заодно посмотреть город. Возвращаясь в отель, они заметили, как на набережной толпа мужчин избивает подростка.

"Они заступились, Евгений оттащил одного из них в сторону, а все остальные набросились на Диму. Причем все они были мощными и крепкими, спортивными мужиками, лет по 25-26. А вес Димы всего 54 килограмма", - рассказал Щёлок.

Жесткая драка привела к тому, что боксер и катмэн Евгений получили тяжелейшие травмы. Евгению сломали руку. Для благополучного сращивания кости ему уже провели операцию по вживлению спицы. Но сильнее пострадал Дмитрий: медики диагностировали перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Двали провел 55 боев, из которых только семь закончились поражением. За это время он сумел завоевать бронзовую медаль чемпионата мира, а в 2024 году добился звания чемпиона Европы.

Но о больших мечтах в спорте, скорее всего, придется забыть. После драки в Феодосии Дмитрий не питает иллюзорных надежд, признавая, что карьеры в боксе у него больше не будет.

После инцидента Двали обратился в полицию с заявлением. В субботу пресс-служба СУСК сообщила, что уголовное дело заведено по статье "хулиганство". СК ходатайствует о передаче дела в его ведение. Ведомство ходатайствует о передаче возбужденного уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в органы следственного комитета "с целью всестороннего расследования, дачи оценки действиям двум задержанным местным жителям и иным участникам конфликта".