Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт

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Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими, предупреждает Роскачество.

Подобные сайты стали появляться после того, как в СМИ прошла информация о том, что злоумышленники слили в теневой интернет данные более чем 100 тысяч российских банковских карт, передает ТАСС.

В Роскачестве отмечают, что фейковые сайты имеют схожую структуру: предлагается ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попалили они в руки злоумышленников. После ввода своих платежных данных пользователь в лучшем случае просто передаст свои данные мошенникам, а в худшем - лишится средств.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко призвал россиян не вводить данные своей банковской карты на сомнительных сайтах, а также не озвучивать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником.