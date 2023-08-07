Росгвардейцы задержали самарца, который скрывался от органов дознания

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра. К стражам правопорядка за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что незадолго до этого неизвестный совершил хищение товара из магазина. Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Самарской. Заявительница описала преступника. Росгвардейцы начали его поиски.

Буквально двадцать минут спустя в ходе отработки возможных путей отхода злоумышленника патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием правонарушителя. Стражи правопорядка задержали жителя Самары 1981 года рождения. Проверив его личность по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он объявлен в розыск, поскольку скрылся от органов дознания. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.