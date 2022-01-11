Рецидивист напал на самарчанку в подъезде

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В вечернее время суток жительница областного центра 1980 года рождения возвращалась домой. На улице ее несколько раз окрикнул незнакомый мужчина и проследовал за ней в подъезд дома на ул. Воронежской. В помещении мужчина ударил женщину, а когда та упала и выронила сотовый телефон, схватил мобильное устройство и скрылся.

Пострадавшая, выбежав из помещения, обратилась за помощью к прохожему, который помог ей позвонить в полицию и сообщить о случившемся. Подробно опросив потерпевшую и узнав приметы нападавшего, сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию. Через несколько минут полицейские заметили мужчину, похожего на грабителя. Увидев полицейских, он побежал в сторону ближайшего магазина - бара, расположенного на той же улице. Злоумышленник успел забежать в помещение, где и был задержан сотрудниками полиции.

31-летний житель Самары ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа в 2016 году.

Вину в преступлении он признал. Похищенный сотовый телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Промышленный районный суд г. Самары признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.