Рецидивист заступился за подругу и похитил у самарчанки телефон

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В отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре в мае обратилась женщина 1987 года рождения, которая сообщила о хищении сотового телефона. Заявительница рассказала, что в вечернее время суток была в компании приятельницы и ее знакомого. Между женщинами произошел конфликт и в ходе выяснения отношений приятель подруги выхватил из ее рук сотовый телефон, после чего вышел из квартиры, где произошла ссора.

В тот же день сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента, опросили их, а также установили местонахождение похищенного. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали местного жителя 1993 года рождения. Он сознался в содеянном и рассказал, что сдал похищенное в ломбард за 2000 рублей. Денежные средства потратил на собственные нужды. Смартфон потерпевшей полицейские изъяли в комиссионном магазине, расположенном на Зубчаниновском шоссе, и вернули законной владелице.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары. Мужчина не в первый раз предстает перед судом: в 2018 году его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Из материалов уголовного дела следует, что в вечернее время суток он облил бензином и поджег автомобиль своего знакомого из-за того, что последний не вернул ему долг. В связи с примирением с потерпевшим мужчину освободили от уголовной ответственности. В 2021 году он привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.