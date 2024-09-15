Решив немного подзаработать на наркотиках, молодой тольяттинец лишился свободы на 7,5 лет

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В августе прошлого года сотрудники Госавтоинспекции возле одного из многоквартирных домов Автозаводского района г. Тольятти обратили внимание на мужчину, который осматривал землю, а заметив служебный автомобиль, кинул на козырек подъезда сверток из кармана и попытался скрыться. Полицейские, после непродолжительной погони, задержали местного жителя, который пояснил сотрудникам полиции, что в свертке находятся наркотики.

Патрульные сообщили о задержании в дежурную часть, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти.

В ходе опроса задержанный 1992г.р. пояснил, что хотел подработать распространением наркотиков. Посредством сети Интернет он получал от работодателя запрещенные вещества, расфасовывал на мелкие дозы и прятал в тайниках-закладках.

Из тайников-закладок и из квартиры злоумышленника полицейские изъяли около 40 граммов запрещенных веществ, что законодатель относит к крупному размеру.

Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти задержанному предъявлено обвинение в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств).

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился и в содеянном раскаялся.

Автозаводский районный суд г. Тольятти доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Местному жителю, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.