Решив немного подзаработать на наркотиках, молодой тольяттинец лишился свободы на 7,5 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Многие совершают ошибку, делая из простой зарядки полноценную тренировку.
Реабилитолог дал советы, какой должна быть зарядка по утрам
Ей удалось впервые вырастить овощ весом более 100 кг.
Екатерина Патева из села Кинель-Черкассы занимается выращиванием гигантских тыкв на своем огороде
В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области. Вадим Абрамов и Дмитрий Блохин заняли второе место.
Во Владикавказе прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
16 сентября в регионе без осадков, до +25°С
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
Спортивная школа олимпийского резерва №2 в Сызрани отмечает 75-летие
Спортивная школа олимпийского резерва №2 в Сызрани отмечает 75-летие
На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни
На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни
90 тысяч жителей Самарской области стали участниками "Лета в стиле ГТО"
90 тысяч жителей Самарской области стали участниками "Лета в стиле ГТО"
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Решив немного подзаработать на наркотиках, молодой тольяттинец лишился свободы на 7,5 лет

15 сентября 2024 11:10
228
Решив немного подзаработать на наркотиках, молодой тольяттинец лишился свободы на 7,5 лет

В августе прошлого года сотрудники Госавтоинспекции возле одного из многоквартирных домов Автозаводского района г. Тольятти обратили внимание на мужчину, который осматривал землю, а заметив служебный автомобиль, кинул на козырек подъезда сверток из кармана и попытался скрыться. Полицейские, после непродолжительной погони, задержали местного жителя, который пояснил сотрудникам полиции, что в свертке находятся наркотики.

Патрульные сообщили о задержании в дежурную часть, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти.

В ходе опроса задержанный 1992г.р. пояснил, что хотел подработать распространением наркотиков. Посредством сети Интернет он получал от работодателя запрещенные вещества, расфасовывал на мелкие дозы и прятал в тайниках-закладках.

Из тайников-закладок и из квартиры злоумышленника полицейские изъяли около 40 граммов запрещенных веществ, что законодатель относит к крупному размеру.

Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти задержанному предъявлено обвинение в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств).

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился и в содеянном раскаялся.

Автозаводский районный суд г. Тольятти доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Местному жителю, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские росгвардейцы задержали мужчину с синтетическим наркотиком
11 сентября 2024, 12:11
Самарские росгвардейцы задержали мужчину с синтетическим наркотиком
При разговоре с сотрудниками вневедомственной охраны мужчина заметно нервничал и волновался. Криминал
536
В самарскую колонию не попали запрещенные вещества, спрятанные в хлебе
09 сентября 2024, 13:29
В самарскую колонию не попали запрещенные вещества, спрятанные в хлебе
Напоминаем, что лекарственные препараты назначаются в строгом соответствии с рекомендациями врача исправительного учреждения. Происшествия
589
В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2024»
09 сентября 2024, 11:57
В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2024»
В ходе мероприятия выявлено 47 преступлений, пресечено 201 административное правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного... Происшествия
603
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
224
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
208
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
489
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
959
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
1345
Весь список