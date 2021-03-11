Разбойник с ножом и в маске напал на спа-салон в Самаре

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Сообщение о разбойном нападении на спа-салон, расположенный на улице Революционной, поступило 2 марта. Один из посетителей, скрывая лицо под медицинской маской, под угрозой предмета, похожего на нож, похитил у сотрудницы два сотовых телефона, золотую серьгу, кольцо и денежные средства в размере 1 тысячи рублей. Завладев чужим имуществом, нападавший скрылся.

В ходе работы оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении организации и на ближайших домах и нашли фрагмент, на котором было лицо нападавшего без маски, установили маршрут движения и подъезд, в котором он скрылся. В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили квартиру, в которой проживал подозреваемый и задержали его.

Мужчина сознался в содеянном. Во время обыска полицейские изъяли похищенные сотовые телефоны, а также предполагаемое орудие преступления – нож. Денежные средства, по словам самарца, он потратил, а золотую серьгу и кольцо выронил на улице.

Возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.

Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре убедительно просят всех, кто пострадал от действий данного гражданина, обращаться в полицию по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 102. Связаться с ближайшим подразделением полиции или участковым уполномоченным полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет.