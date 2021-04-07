Разбойник порезал лицо продавщице в Новокуйбышевске

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В Новокуйбышевске вечером 1 апреля в отдел полиции поступила информация о разбойном нападении на торговую точку. Продавец магазина пояснила, что преступник порезал ей лицо и руку, после чего забрал деньги из кассы и скрылся. Женщина описала внешность злоумышленника и направление, в котором он скрылся.

В то время, когда дежурный принимал сообщение от женщины, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования заметили бегущего мужчину. При виде приближающегося служебного автомобиля, вызывающий подозрение своим поведением «спортсмен» попытался скрыться. Стражи порядка покинули автомобиль и, после непродолжительной погони, задержали мужчину.

По данным сотрудников полиции, 38-летний местный житель – безработный, ранее судимый за тяжкие имущественные преступления и хранение наркотических средств. Стражами порядка похищенные денежные средства изъяты у задержанного в полном объеме. В настоящее время принимаются меры к установлению орудия преступления.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.