Ранее судимый житель Новокуйбышевска вновь осужден за обман

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В декабре прошлого года в полицию обратился безработный житель села Хворостянка Самарской области, который сообщил, что стал жертвой мошенника. Причиненный ущерб заявитель оценил как значительный для себя в размере 25 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативных мероприятий, в ходе которого установлено: потерпевший, распивая спиртные напитки со своим знакомым, рассказал ему о желании взять крупный кредит в банковском учреждении и о своих опасениях отказа в связи с имеющимися задолжностями по коммунальным услугам. В свою очередь, знакомый потерпевшего поделился полученной информацией с ранее судимым за мошенничество жителем г. Новокуйбышевск. Воспользовавшись полученными сведениями, под предлогом оказания за денежное вознаграждение помощи в получении кредита, мужчина завладел деньгами потерпевшего в размере 25 тысяч рублей, в действительности не имея возможности и желания помогать селянину. Чтобы потерпевший не догадывался об обмане, мошенник попросил мать своих пятерых несовершеннолетних детей, не сообщая о совершении противоправного деяния, позвонить «заемщику» и сказать, что обещанный кредит оформлен и его можно получить в одном из филиалов банка в Самаре после предварительного звонка. После нескольких безрезультатных звонков в «банк» потерпевший, который не умел пользоваться банковскими картами и для перевода мошеннику денег пользовался услугами знакомых, засомневался в правдивости информации и обратился за помощью в полицию.

Проведя технические мероприятия и изучив финансовые документы сотрудники уголовного розыска задержали жителя Новокуйбышевска.

Благодаря профессиональным действиям следователя и оперуполномоченных районного ОВД, ущерб заявителю полностью возмещен на стадии предварительного расследования.

Доказательства, собранные следствием, судом признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. За совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.