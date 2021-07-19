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Ранее судимый таксист в Тольятти украл телефон

19 июля 2021 11:54
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Ранее судимый таксист в Тольятти украл телефон

Ранее судимый за кражу житель города Тольятти 1978 года рождения, работающий таксистом привез клиента на одну из станций техобслуживания города Жигулевска. Выйдя из машины на улицу таксист обратил внимание, что на панели припаркованной рядом незапертой машины лежит сотовый телефон. Предварительно надев перчатки, он открыл дверь автомобиля, похитил гаджет и скрылся с места происшествия.

Заявление о пропаже телефона поступило в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску от местного жителя 1989 года рождения, который оценил ущерб в 18 тысяч рублей.

По указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы, осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего и изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на здании. В ходе просмотра записей правоохранители выяснили приметы злоумышленника и марку автомобиля, на котором он скрылся. В ходе проведённой работы сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого, место его работы и адрес проживания.

В тот же день оперативники задержали подозреваемого на территории города Жигулевска и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина полностью признал свою вину, выдал похищенный сотовый телефон и признался, что намеревался продать похищенное имущество.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: кража таксисты

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