Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Куйбышевского района Самары недовольны состоянием «Ерик парка» в Волгаре
Жители Куйбышевского района Самары недовольны состоянием «Ерик парка» в Волгаре
самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках национального проекта «Производительность труда»
Самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках национального проекта «Производительность труда»
В Самаре ищут перевозчика на маршрут до рынка «Норд»
В Самаре ищут перевозчика на маршрут до рынка «Норд»
Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, в том числе и судебными приставами.
Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, в том числе и судебными приставами.
Туристы назвали Самару космической столицей России
Туристы назвали Самару космической столицей России
Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия
Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия
Самарская область присоединилась ко Всероссийской ярмарке
Самарская область присоединилась ко Всероссийской ярмарке
Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол
Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.29
EUR 101.51
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия

18 сентября 2024 13:29
103
Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 37-летнего жителя Самарской области в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия.

В одно производство были соединены 6 уголовных дел.

Следствием установлено, что в 2023 году фигурант, после отбывания наказания в местах лишения свободы занял высшую ступень в криминальной среде одного из городов Самарской области при поддержке так называемого «вора в законе», приобретя криминальный статус «смотрящего». 

Получив указанный статус, он обязывал всех участников уголовно-преступной среды, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

Следствием также установлено, что 2023 году фигурант, совместно с двумя своими подельниками 1983 и 1984 г.р. под предлогом установления контроля над деятельностью лиц, занимающихся частным извозом в Приволжском районе Самарской области, с применением оружия, совершили разбойное нападение на местного жителя 1978 г.р. В результате которого злоумышленники завладели денежными средствами в размере 130 000 рублей.

В последующем фигуранты под угрозой применения насилия выдвинули потерпевшему требования о регулярной передаче им в будущем денежных средств за общее «покровительство» и возможность осуществления деятельности в виде частного извоза.

По месту жительства фигуранта полицейскими проведены обыски, в ходе которых было обнаружено взрывчатое вещество, которое согласно заключения эксперта, является бездымным порохом промышленного изготовления массой более 230 гр. и используется для снаряжения патронов охотничьих ружей и пригодно для производства взрыва.

Следователями в рамках расследования данного уголовного дела выполнен большой объем работы: установлены и опрошены потерпевшие, проведены обысковые мероприятия по местам жительства злоумышленников, установлены и допрошены свидетели. Назначено и проведено более 15 криминалистических судебных экспертиз. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, судом, по ходатайству следователя, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 1 000 000 рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство совершенное группой лиц с применением насилия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
133
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
164
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
499
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
473
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
392
Весь список