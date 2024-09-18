Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия

103

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 37-летнего жителя Самарской области в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия.

В одно производство были соединены 6 уголовных дел.

Следствием установлено, что в 2023 году фигурант, после отбывания наказания в местах лишения свободы занял высшую ступень в криминальной среде одного из городов Самарской области при поддержке так называемого «вора в законе», приобретя криминальный статус «смотрящего».

Получив указанный статус, он обязывал всех участников уголовно-преступной среды, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

Следствием также установлено, что 2023 году фигурант, совместно с двумя своими подельниками 1983 и 1984 г.р. под предлогом установления контроля над деятельностью лиц, занимающихся частным извозом в Приволжском районе Самарской области, с применением оружия, совершили разбойное нападение на местного жителя 1978 г.р. В результате которого злоумышленники завладели денежными средствами в размере 130 000 рублей.

В последующем фигуранты под угрозой применения насилия выдвинули потерпевшему требования о регулярной передаче им в будущем денежных средств за общее «покровительство» и возможность осуществления деятельности в виде частного извоза.

По месту жительства фигуранта полицейскими проведены обыски, в ходе которых было обнаружено взрывчатое вещество, которое согласно заключения эксперта, является бездымным порохом промышленного изготовления массой более 230 гр. и используется для снаряжения патронов охотничьих ружей и пригодно для производства взрыва.

Следователями в рамках расследования данного уголовного дела выполнен большой объем работы: установлены и опрошены потерпевшие, проведены обысковые мероприятия по местам жительства злоумышленников, установлены и допрошены свидетели. Назначено и проведено более 15 криминалистических судебных экспертиз. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, судом, по ходатайству следователя, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 1 000 000 рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство совершенное группой лиц с применением насилия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.