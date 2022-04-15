Ранее судимая за наркоторговлю сызранка отняла у 87-летней женщины 700 рублей

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9 апреля текущего года в утреннее время в отдел полиции №32 МУ МВД России «Сызранское» позвонила 87-летняя жительница Сызрани. Пенсионерка сообщила полицейским приметы злоумышленницы, которая несколько минут назад в подъезде дома, расположенного на ул. Лазо, отняла у нее 700 рублей и скрылась. Дежурный по радиостанции ориентировал на розыск грабительницы ближайшие экипажи наружных служб полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и потерпевшую. Заявительница пояснила, что совершала покупки в ближайшем магазине. Незнакомая ей женщина, находившаяся там же, вызвалась проводить её до дома. Зайдя в подъезд, «помощницу» как подменили - она толкнула пенсионерку, залезла в карман пальто, забрала деньги и убежала из подъезда.

Сотрудники полиции со слов продавцов торговой точки установили, что к совершению преступления может быть причастна жительница одного из рядом стоящих домов. Установив личность женщины и места ее возможного нахождения оперуполномоченные в кратчайшие сроки задержали 38-летнюю ранее судимую за незаконный оборот наркотиков безработную и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у нее похищенные денежные средства, которые она не успела потратить, так как уже через два часа после нападения была задержана сотрудниками уголовного розыска.

Следственным Управлением Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.