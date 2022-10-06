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Ранее не судимая жительница Сызрани забрала чужой кошелек с прилавка

6 октября 2022 10:52
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Ранее не судимая жительница Сызрани забрала чужой кошелек с прилавка

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 55-летняя местная жительница, которая сообщила, что в магазине у неё похищен кошелёк с денежными средствами.


Полицейские опросили потерпевшую и персонал торговой точки по указанному адресу, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и поблизости от него.
Проанализировав полученную информацию, сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшая в одном из продуктовых магазинов города оставила портмоне на столике, где укладывала продукты. Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность и местонахождение ранее не судимой местной жительницы 1972 года рождения, которая забрала кошелек. По месту её проживания в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество, которое вернули законной владелице. Денежные средства женщина успела потратить на собственные нужды, но в ходе предварительного расследования возместила потерпевшей ущерб в полном объеме.


Уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении 50-летней подозреваемой направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что если вы увидели забытый или потерянный кем-то телефон, кошелёк или другую ценность в магазине, в такси, в автобусе, на вокзале, другом общественном месте, то владелец, скорее всего, знает, где оставил вещь, и, припомнив, где побывал в течение дня, будет её искать. Кроме того, у находки, как правило, есть, отличительные признаки, по которым можно попытаться найти владельца – данные на банковских картах, список контактов в мобильнике и так далее. Если же человек просто возьмёт находку себе, то придётся отвечать по Уголовному кодексу – за кражу.

Теги: Кража

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