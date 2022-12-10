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Пьяный сызранец поссорился с подругой и уехал на арендованном ею автомобиле

10 декабря 2022 14:13
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Пьяный сызранец поссорился с подругой и уехал на арендованном ею автомобиле

В Самарской области закончено предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении ранее не судимого местного жителя 1992 года рождения, который обвиняется в угоне машины.

Следствием установлено, что в ходе распития спиртных напитков мужчина повздорил со своей сожительницей. Разгорячённый алкоголем кавалер решил прекратить ссору, уехав на автомобиле, который его возлюбленная арендовала. Женщина попыталась остановить его, ведь мужчина не имеет водительского удостоверения. Однако выдернуть ключи из замка зажигания не смогла.

Непреклонный в своём намерении во чтобы то ни стало уйти от конфликта гражданин бесцеремонно отпихнул даму сердца, а сам нажал на газ. Далеко уехать, правда, не получилось. Не справившись с управлением, он совершил наезд на угол дома.

Свидетелями этой сцены стали соседи, они-то и сообщили о ДТП в полицию. К моменту прибытия стражей правопорядка злоумышленник успел скрыться. У разбитой машины правоохранители увидели только гражданку с телесными повреждениями. Полицейские вызвали пострадавшей медиков, установили и опросили очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Его действия были квалифицированы как неправомерное завладение чужим транспортным средством. Помимо этого, за нарушение ПДД суд назначил ему штрафы на общую сумму 5800 рублей.

Подозреваемый признал вину, в содеянном раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. К слову, с возлюбленной мужчина помирился и извинился перед ней за неподобающее поведение.

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