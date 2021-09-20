Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Перми

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Президент России Владимир Путин обратился к родным погибших при стрельбе в Пермском университете.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", – сообщил официальный представитель российского лидера.

Напомним, стрельба произошла рано утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

По данным РЕН ТВ, в результате погибли восемь человек, еще 24 пострадали. Стрелявший – студент этого вуза, 18-летний молодой человек, он был задержан. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании, его ранили. Возбуждено уголовное дело.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил направить глав Минздрава и Минобрнауки в Пермь, где в стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) погибли восемь человек. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

"Он дал поручение председателю правительства [Михаилу] Мишустину направить министров [Валерия] Фалькова и [Михаила] Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сообщил Песков.