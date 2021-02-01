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Путин поручил рассмотреть освобождение подростков от уголовной ответственности по примирению сторон

1 февраля 2021 13:28
53
Путин поручил рассмотреть освобождение подростков от уголовной ответственности по примирению сторон

Об этом сообщается на сайте Кремля. Также глава государства поручает рассмотреть возможность введения административной преюдиции по уголовной статье о публичных призывах к экстремизму.

Преюдиция – это обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица.

Помимо этого Путин поручил до 1 июня проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить соответствующие предложения.

Помимо этого, президент поручил генпрокурору до 1 июня проверить озвученные правозащитниками сведения о незаконном воздействии на фигурантов уголовных.

И ещё – Путин поручил правительству и главе администрации подготовить дополнительные требования к зарубежным технологическим компаниям, действующим в российском сегменте интернета.

Ещё одно поручением – разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Все эти поручения даны по итогам встречи президента с членами Совета по правам человека, передает Радио Маяк.

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