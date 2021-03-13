Профессор одного из ВУЗов перечислил мошеннику 150 тысяч рублей

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Мошенники – народ неугомонный и изобретательный, постоянно придумывающий все новые схемы по отъему денег у населения. В последнее время особо «модной» темой стало обещание сверхдоходов при использовании онлайн-бирж.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, самарец 1944 года рождения, профессор одного из ВУЗов, желая получить сверхприбыль на онлайн-бирже, перечислил мошеннику 150 тысяч рублей. Тот по телефону пообещал помочь вывести деньги после торгов. Естественно, после получения перевода мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Думаю, после этого дела коллеги жулика дадут ему кличку «профессор». Заслужил.

Фото с сайта https://www.gettyimages.com