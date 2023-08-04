Продавец табачного киоска из Тольятти стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях

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Очень легко женщина 1964 года рождения поддалась на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже, для этого, по их указанию, она скачала "специальные" программы на телефон. Злоумышленники убедили женщину не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты под высокие проценты.

Всего за 31 день потерпевшая перевёла на счета для "торговли на бирже" миллион рублей.

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает!!!

Запомните! Не устанавливайте неизвестные приложения: не скачивайте программу, даже если об этом просит человек, который позвонил по телефону и представился сотрудником банка.